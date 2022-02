Informação foi divulgada pelo gabinete do Primeiro-Ministro.

O gabinete do Primeiro-Ministro António Costa anunciou esta terça-feira em comunicado que a formação do Governo deverá estar concluída no próximo dia 20 de fevereiro.Segundo o comunicado, o processo passará por António Costa que apresentará ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a proposta de nomeação dos outros membros do Governo.