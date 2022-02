PSP detém casal que agrediu polícia de folga

Crimes foram cometidos em diferentes situações.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, entre os dias 28 e 31 de janeiro, cinco homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 27 e os 68 anos, por serem suspeito de crimes de ameaça, injúrias e resistência e coação contra as autoridades.Os crimes foram cometidos em diferentes situações: recusa de pagamento em posto de combustível, falta de pagamento no supermercado, agressões e desordem na via pública e uma situação de ruído em que um polícia de folga foi agredido por um casal.