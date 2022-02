Homem esfaqueado persegue ladrão em Oeiras

Assaltante fugiu e roubou a carteira a um idoso com uma faca.

Um homem, de 59 anos, foi esta segunda-feira esfaqueado nas costas por um assaltante em Laveiras, Oeiras, que lhe roubou o telemóvel. Mesmo ferida, a vítima conseguiu perseguir o assaltante, presenciando um segundo roubo que o mesmo cometeu antes de ser detido.





O crime que levou ao esfaqueamento do homem ocorreu pelas 13h40. O assaltante fugiu e, pouco depois, roubou a carteira a um idoso com uma faca. A vítima esfaqueada, com a ajuda de amigos, já tinha chamado a PSP, que deteve o ladrão. O ferido foi depois levado ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.