Homem resgatado de poço sem água em Vila Nova de Gaia

Um homem, com cerca de 40 anos, foi resgatado de um poço sem água, na rua Pedra do Couto, em Canidelo, Vila Nova de Gaia.O homem estaria a trabalhar, quando, por motivos desconhecidos, acabou por cair ao poço, de uma altura de cerca de quatro metros.Foi retirado pelos Bombeiros Sapadores de Gaia e assistido no local pelos Bombeiros de Coimbrões e pelo INEM.Segundo fonte dos Bombeiros foi transportado para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, com ferimentos considerados ligeiros.