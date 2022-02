Três municípios do Douro Superior marcam presença no Expo Dubai entre 12 e 13 de fevereiro

Municípios de Freixo de Espada à Cinta, Moncorvo e Carrazeda de Ansiães participam no dia aberto na Expo Dubai 2021.

Os municípios de Freixo de Espada à Cinta, Moncorvo e Carrazeda de Ansiães, integrados na sub-região do Douro Superior, participam no dia aberto na Expo Dubai 2021, para mostrar as potencialidades do território, foi hoje anunciado.

De acordo com uma nota divulgada pelo município de Freixo de Espada à Cinta, na sua página oficial na internet, durante os dias 12 e 13 de fevereiro vão decorrer seminários de promoção do território sob o lema 'Freixo de Espada à Cinta & Douro Superior Days'.

Segundo a mesma nota, durante estes dois dias serão apresentadas as potencialidades da região a nível turístico, cultural e económico, aliados à divulgação e exposição de peças de seda 100% natural e à degustação dos produtos endógenos que caracterizam este concelho, como o azeite, a azeitona "negrinha de Freixo", a laranja e amêndoa.

"É com muito orgulho, e cientes das suas potencialidades únicas, que vemos Freixo de Espada à Cinta representado no Pavilhão de Portugal na Expo Dubai, a primeira exposição mundial a realizar-se no Médio Oriente, considerado um dos mercados mais atrativos para a captação de investimento estrangeiro", indica a autarquia presidida pelo socialista, Nuno Ferreira.

A participação do município de Freixo de Espada à Cinta, num evento de grande envergadura como a Expo Dubai 2021 , onde estão representados 192 países, "vem consolidar o compromisso do executivo municipal de Freixo de Espada à Cinta em levar o nome do concelho além fronteiras".

"Somos considerados um território singular, talhado com distintas características físicas e humanas, que reflete grande diversidade cultural e gastronómica, o que nos torna um destino turístico por excelência que vale a pena visitar", indicou aquele município do distrito de Bragança.

Outro dos objetivos é colocar o concelho de Freixo de Espada à Cinta na mira de negócios atrativos em distintos mercados internacionais, servindo também para a troca de experiências e observação das melhores e mais avançadas práticas em vigor no setor do turismo internacional e do desenvolvimento económico, indica aquela autarquia na mesma publicação.

Haverá ainda ao longos dos dois dias de participação neste certame a decorrer no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, uma degustação de produtos no restaurante do Pavilhão de Portugal, tais como o vinho, a maçã, oriundos do concelho de Carrazeda e Ansiães.

Já o concelho de Freixo de Espada à Cinta vai demonstrar o potencial da azeitona negrinha de Freixo (DOP) e do seu azeite . Torre de Moncorvo aposta na sua amêndoa coberta, também um produto DOP, nos seus vinhos.

Estes três concelhos transmontanos estão integrados da Região Demarcada do Douro.