Incêndio em fábrica de fertilizantes nos EUA obriga à retirada de 6500 pessoas

Autoridades estão preocupadas com as explosões que podem ocorrer na fábrica.

Um incêndio de grande dimensão numa fábrica de fertilizantes obrigou esta terça-feira à retirada de mais de 6.500 pessoas na cidade de Winston-Salem (Carolina do Norte), no sudeste dos Estados Unidos.

As autoridades locais estão especialmente preocupadas com o facto de o incêndio poder provocar explosões na fábrica, de acordo com os 'media' norte-americanos.

"Neste momento, o fogo ainda está ativo e há possibilidade de uma explosão. Estamos a pedir a todos os cidadãos que evacuem a área num raio de uma milha (1,6 quilómetros)", disse o chefe dos bombeiros da cidade, Patrick Grubbs, numa conferência de imprensa.