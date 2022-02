Edwards agradece a Amorim a chegada ao "maior clube em Portugal"

"Estou muito, muito feliz. É um grande dia para mim, para a minha família e para os meus amigos", declarou o jogador.

O futebolista inglês Marcus Edwards agradeceu esta terça-feira ao treinador Rúben Amorim a confiança depositada nas suas capacidades para poder representar o Sporting, que considera ser o "maior clube" de Portugal.

"Estou muito, muito feliz. É um grande dia para mim, para a minha família e para os meus amigos. Estou muito feliz por estar aqui. [...] É o maior clube em Portugal, pelo que isto é incrível para mim", começou por dizer o extremo britânico, que atuava no Vitória de Guimarães, aos meios de comunicação do emblema 'leonino'.

O jovem jogador, de 23 anos, que assinou contrato com o atual campeão nacional português até 2026, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros (ME), manifestou-se entusiasmado por trabalhar com o treinador dos 'leões'.

"[O Sporting] tem um grande treinador, um bom sistema, uma boa equipa e bons jogadores. Estou grato por ele [Rúben Amorim] acreditar tanto nas minhas qualidades. Todos sabem o bom treinador que ele é, pelo que estou entusiasmado por poder trabalhar e evoluir com ele", elogiou o novo número 23 do Sporting.

Edwards chegou ao Vitória de Guimarães em 2019/20, proveniente do Tottenham, que o tinha cedido aos holandeses do Excelsior, em 2018/19, e ao Norwich, em 2017/18.

O internacional sub-17 e sub-19 por Inglaterra tinha contrato com os vimaranenses até ao fim da época de 2023/24, com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Nos 96 jogos disputados ao serviço do emblema minhoto, o extremo marcou 20 golos.