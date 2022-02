PSP localiza em Lisboa dois menores desaparecidos em França

Polícia Francesa já efetuado um pedido devido ao desaparecimento dos menores.

A PSP localizou uma viatura estrangeira com matricula portuguesa furtada com um homem e duas crianças no interior (pai e filhos).





Após confirmadas as identificações, apurou-se existir em SCHEGEN, um pedido da Polícia Francesa relativa ao desaparecimento dos menores, bem como um pedido de verificação/controlo discreto sobre o adulto e outro sobre a viatura.

O adulto, foi detido e recolheu com a finalidade de assegurar a sua presença em 1º interrogatório judicial.



Os menores, foram entregues na instituição social.



O cão, que também se encontrava na viatura, foi recolhido pelos serviços da Câmara Municipal de Lisboa.



A viatura foi apreendida e removida para o parque de recolha de viaturas da PSP.