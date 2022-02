Menos 260 óbitos por dia em janeiro em Portugal

Em igual período do ano passado morreram 19 670 pessoas, este ano foram 11 602. Vacinação pode ser a principal explicação para descida.

A mortalidade no primeiro mês deste ano registou uma redução expressiva por comparação com igual período do ano passado. Em janeiro último morreram 11 602 pessoas; no mesmo mesmo mês de 2021 houve 19 670 óbitos. Uma diferença de 8068 mortes, o que representa menos 260 óbitos por dia.