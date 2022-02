Benfica sem dinheiro para pagar vitórias, revelam escutas

Vinte e quatro horas antes do jogo com o Rangers, para a Liga Europa, a preocupação dos dirigentes é que havia prémios em atraso.

Vinte e quatro horas antes de o Benfica jogar com o Rangers, um clube escocês, para a Liga Europa (em 2020), a preocupação dos dirigentes não era o resultado. O Benfica tinha acabado de perder com o Boavista para o campeonato, já tinha sido eliminado da pré-eliminatória da Champions, mas Tiago Pinto, diretor-desportivo, falava com Miguel Moreira - o homem-forte das contas - sobre os prémios de jogo que estavam em atraso.