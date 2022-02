Nove detidos em megaoperação da GNR para desmantelar rede que se dedicava a roubos violentos

Detidos são acusados dos crimes de tráfico de estupefacientes, furto, roubo e burlas em Lamego, Tarouca e Castro Daire.

Foram detidos pelo menos nove suspeitos, oito homens e uma mulher, com idades entre os 26 e os 52 anos, numa operação da GNR, esta madrugada, para desmantelar uma rede que se dedicava a roubos com recurso a violência, nos concelhos de Lamego, Tarouca e Castro Daire. As vítimas eram geralmente idosos que vivem isolados.Os detidos são acusados dos crimes de tráfico de estupefacientes, furto, roubo e burlas.

Na investigação que decorria há cerca de meio ano, foi possível apurar-se que o grupo efetuava um estudo prévio das vítimas, seguido de uma posterior abordagem no interior das residências, normalmente em locais isolados.



O grupo recorria ameaças e agressões para conseguir roubar dinheiro, cartões de crédito e de débito, ouro, joias e relógios, sendo ainda suspeito da prática de cerca de dozes crimes, com agressões físicas contra quatro idosos.

Na sequência dos nove mandados de detenção fora de flagrante delito e dos 21 mandados de busca foram apreendidas cinco viaturas, duas pistolas, um bastão, artigos de roupa, 15 telemóveis, uma arma branca, dois tablets e cartões de crédito e débito.A população local vivia num clima de insegurança devido a este grupo que já tinha antecedentes criminais.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Viseu esta quinta-feira, dia 3 de fevereiro.

Na operação estiveram empenhado 70 militares das valências territorial, investigação criminal, cinotécnica e ordem pública.