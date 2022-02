Legislatura pode ser a mais longa e permitir a Costa ser o PM com mais tempo no cargo

XV Legislatura deverá ser a mais longa da história democrática portuguesa, com mais de quatro anos e sete meses.

A XV Legislatura deverá ser a mais longa da história democrática portuguesa, com mais de quatro anos e sete meses, se chegar ao fim, e permitir a António Costa tornar-se no primeiro-ministro com mais tempo no cargo.

Apesar de os ciclos da Assembleia da República terem uma duração de quatro sessões legislativas de um ano cada, a Constituição prevê que, em caso de dissolução, este período tem de ser alargado de modo a acertar o calendário político.

Nestes casos de dissolução, como aconteceu em dezembro após o chumbo do Orçamento de Estado para 2022, a "Assembleia então eleita inicia nova legislatura cuja duração será inicialmente acrescida do tempo necessário para se completar o período correspondente à sessão legislativa em curso à data da eleição", determina a Constituição no seu artigo 171.