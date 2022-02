Médico ginecologista engana pacientes e gera 21 filhos em tratamentos de fertilidade

Pacientes acreditavam que os tratamentos eram realizados com esperma de doadores anónimos.

Um médico ginecologista holandês é pai de 21 pessoas nascidas entre 1973 e 1986. Jos Beek, que trabalhou durante 25 anos num hospital regional, usava o próprio esperma em tratamentos de fertilidade.

A informação foi confirmada pelo centro médico do Hospital Alrijne, nos Países Baixos, esta terça-feira.

As pacientes de Jos Beek acreditavam que os tratamentos eram realizados com esperma de doadores anónimos. No entanto, foi descoberta a correspondência de ADN em 21 crianças cujas mães tinham sido pacientes do ginecologista.

Podem existir ainda mais casos, uma vez que não se sabe ao certo quantas mulheres foram tratadas por Beek, já que os arquivos foram destruídos.

Depois de os exames de ADN terem sido autorizados no país, em 2017, este é já o terceiro caso semelhante descoberto.