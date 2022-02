Quer doar sangue mas esteve infetado com Covid-19? Há novas regras

Instituto do Sangue e da Transplantação reduz o tempo de espera para doação de sangue após toma da vacina ou infeção.

Portugal encontra-se com baixos níveis de doações de sangue devido ao elevado número de isolados e casos positivos à Covid-19. Existem dúvidas sobre se pode ou não doar sangue após ter testado positivo à Covid-19, mas as novas regras e dados divulgados pelo Instituto do Sangue e da Transplantação, ajudam a esclarecer os dadores de sangue.As novas regras implicam que o dador, caso tenha testado positivo à Covid-19, possa proceder à doação após 14 dias de ter contraído a doença. A única razão pela qual este possa ser um impedimento é se o dador tiver ainda sintomas da doença Covid-19.Segundo os novos dados, se o dador tomou a vacina Pfizer ou Moderna, contra a Covid-19, pode doar sangue de forma imediata, desde que não tenha nenhum efeito secundário à vacina.Pode consultar o site do Instituto do Sangue e da Transplantação - aqui -, para saber mais informação sobre como e onde pode proceder à doação de sangue.