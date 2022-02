Colisão entre três carros faz cinco feridos na A44 em Vila Nova de Gaia

Vítimas sofreram ferimentos leves e foram levadas para o hospital Santos Silva.

Cinco pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira à tarde, numa colisão entre três carros na A44, em Vila Nova de Gaia.Segundo apurou o Correio da Manhã junto dos Bombeiros Voluntários de Valadares as vítimas sofreram ferimentos leves e foram levadas para o hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.O acidente ocorreu no sentido norte-sul e a via esteve parcialmente condicionada.O alerta foi dado às 14h11.