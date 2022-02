Frederico Varandas recandidata-se para Sporting continuar a crescer após "mandato histórico"

Atual presidente já formalizou a recandidatura à presidência aos órgãos sociais do clube.

O presidente do Sporting disse esta quarta-feira que se recandidata à presidência dos órgãos sociais do clube com um "sentimento de dever cumprido", traçando como principal objetivo dar continuidade ao crescimento, após um mandato que considera ter sido histórico.

"Sentimento de dever cumprido. Há cerca de três anos e meio, exatamente neste hall vip [no Estádio José Alvalade], tinha dado a garantia que no final do mandato o Sporting estaria melhor e não está apenas melhor. O [Sporting] está muito, muito melhor. É um grande orgulho que cumprimos este mandato", disse Frederico Varandas, antes de formalizar a recandidatura à presidência aos órgãos sociais do clube, junto do presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Rogério Alves.

Segundo Varandas, este é mandato que "fica para a história", face aos resultados desportivos conseguidos no futebol e nas diversas modalidades.