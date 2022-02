Portugal atinge pico da atual vaga da pandemia. Infeções e mortes diminuirão nas próximas semanas

Grupo do IST reafirma que "depois do final de fevereiro toda a população terá alguma imunidade ao vírus".

Portugal está a atingir o pico da atual vaga da pandemia e, nas próximas semanas, vai se registar uma redução de infeções, internamentos e de mortes por covid-19, estima o Instituto Superior Técnico (IST).

"O Rt (índice de transmissibilidade do vírus) em todo o país está em descida acentuada e já se aproxima de 1 em média geométrica a sete dias, o que indica que o pico da incidência já está a ser atingido", avança o relatório do grupo de trabalho de acompanhamento da pandemia do IST que a Lusa teve acesso.





