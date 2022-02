Homem mata patrão à martelada em Setúbal

O motivo do crime terá sido a falta de pagamento numa obra, em Setúbal. O homicídio teve lugar na terça-feira, numa casa na zona do Bonfim, e o suspeito foi detido pela Polícia Judiciária. A arma do crime foi recuperada pelos inspetores.

O trabalhador terá exigido mais dinheiro, o que a vítima negou.