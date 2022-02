Homem identificado em Vila Real por deter animais ameaçados de extinção

Homem não fez prova da origem dos animais, motivo pelo qual foram apreendidos.

Um homem de 31 anos foi identificado na terça-feira por importação de várias espécies de animais ameaçadas de extinção no concelho de Vila Real, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

O homem foi identificado por deter espécies ameaçadas de extinção de animais listados na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), refere a GNR em comunicado.

"No seguimento de uma denúncia sobre o transporte de várias espécies listadas na CITES, sem a devida autorização, os elementos do NPA [Núcleo de Proteção Ambiental] deslocaram-se ao local e constataram que, num anexo contíguo a uma habitação, se encontravam 19 espécies de animais sem que o seu detentor estivesse inscrito como criador no registo nacional", conta a GNR.

De acordo com a GNR, o homem não fez prova da origem e, por isso, os animais, a GNR não refere quais, foram apreendidos.

O homem foi identificado e elaborado o respetivo auto de contraordenação.

A ação de fiscalização contou com a colaboração de elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).