Morto com dois tiros em rede de sexo sadomasoquista no Barreiro

Família de Pedro Coelho descobre pistas do crime na vida privada da vítima. Grupo castiga elementos que não cumprem regras.

Pedro Coelho, morto com dois tiros na cara, no Barreiro, em dezembro de 2020, poderá ter sido assassinado num contexto de uma disputa numa rede sadomasoquista. Quem o diz é a cunhada, Rita Sousa, que investigou a vida da vítima mortal e garante que esta tentava sair de um grupo de sexo violento quando foi baleada, no Alto do Seixalinho, no Barreiro.