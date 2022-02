Patrão nega 20 euros a operário e é morto à martelada em Setúbal

Operário de construção civil, de 47 anos, tem historial de dependência de drogas.

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve um operário de construção civil, de 47 anos e com um historial de dependência de drogas, suspeito de matar o patrão, de 72, com duas marteladas na cabeça, depois de este lhe ter recusado dar um segundo adiantamento do salário (20 euros).

João, que já está em prisão preventiva, era desde há três anos o único funcionário da empresa de Francisco Faísca, a vítima.