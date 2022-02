Revisão dos escalões do IRS avança este ano

A criação de dois novos escalões vai ser incluída no novo Orçamento do Estado, que será apresentado em março.

O Governo vai avançar com a revisão dos escalões do IRS no Orçamento do Estado para 2022, como já estava previsto na proposta orçamental que foi chumbada pelo BE e PCP em novembro último. A medida passa por aumentar de sete para nove o número de escalões do IRS, o que permitirá devolver às famílias 150 milhões de euros por ano.