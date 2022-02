Luta contra o tempo para salvar criança de cinco anos de poço em Marrocos

Rayan está preso há mais de 60 horas num poço com 32 metros de profundidade na região de Chefchaouen, no norte de Marrocos.





O menino está agora a menos de três metros das equipas de resgate. Uma câmara baixada pelos socorristas permitiu confirmar que Rayan está vivo e consciente, embora aparente ter ferimentos na cabeça.



QUEDA ACIDENTAL





O menino estaria a brincar perto do pai quando caiu no poço, na terça-feira. As equipa de emergência estavam a tentar chegar a Rayan abrindo um túnel paralelo com recurso a cinco escavadoras. Esta quinta-feira à noite, este túnel já tinha 22 metros de profundidade e faltavam cerca de 10 metros para chegar à profundidade onde está Rayan, faltando depois ligar os dois túneis. As autoridades acreditavam, por isso, que estavam muito perto de salvar o menino, que está a receber oxigénio, comida e água açucarada para sobreviver.







As primeiras tentativas de socorro falharam, com voluntários de uma associação de espeleologia a descerem pelo poço original, mas não conseguiram ir muito longe porque o buraco é demasiado estreito para um adulto.







Os trabalhos das equipas de resgate estão a ser acompanhados no local por um grupo grande de pessoas e milhares de outras acompanham o drama nas redes sociais. Marrocos vive horas de tensão, medo e de esperança, tendo presente na memória a história do pequeno Julen, o bebé de dois anos que caiu a um poço ilegal em Málaga, Espanha, e que não sobreviveu. O corpo do menino foi recuperado 13 dias após o acidente, que ocorreu em janeiro de 2019.