Risco de internamento com a variante Ómicron é 75% inferior ao da variante Delta

As pessoas infetadas com a variante Ómicron têm um risco de internamento hospitalar 75% inferior ao das pessoas infetadas com a variante Delta, de acordo com um estudo realizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).O estudo revela que por cada 100 pessoas internadas que estavam infetadas com a variante Delta, só 25 pessoas seriam internadas se tivessem sido infetadas com a variante Ómicron, independentemente da idade, do sexo, do estado vacinal e de se ter tido uma infeção anterior.Concluiu-se também que as pessoas infetadas com Ómicron têm, em média, internamentos mais curtos e menor risco de morrer.Os detalhes do estudo podem ser consultados na plataforma MedRXiv ().A análise foi feita a pessoas residentes em Portugal no mês de dezembro, e mostrou resultados encorajadores que suportam os achados de estudos semelhantes realizados em outros países."A Ómicron está associada a maior capacidade de escapar parcialmente à proteção do esquema vacinal completo e a uma elevada transmissibilidade, traduzida num maior número absoluto de casos, pelo que mesmo com redução de gravidade, pode existir risco de sobrecarga do sistema de saúde. Por isso, a Direção-Geral de Saúde continua a recomendar a vacinação de reforço e a testagem regular, de forma a manter os efeitos da pandemia no sistema de saúde controlados", pode ler-se no comunicado.