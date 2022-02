Homem morde polícia na mão para fugir no Montijo

O Ministério Público acusou um homem por recusar fazer o teste de alcoolemia e agredir um agente da PSP do Montijo. O caso aconteceu no verão de 2017, durante uma operação Stop.

O arguido recusou realizar o teste e deu uma estalada ao agente. Foi imobilizado e quando estava a ser algemado mordeu com força a mão esquerda do polícia. Ainda conseguiu fugir, graças à ajuda de outros três homens que se encontravam no veículo. Acabou detido e o agente teve de ser assistido no hospital.

O agressor vai ser julgado por cinco crimes, enquanto os outros três respondem por um crime cada um.