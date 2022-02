IRS penaliza milhares de funcionários públicos

Entre 10 mil a 20 mil trabalhadores do Estado viram o seu ordenado encolher em janeiro, anulando o aumento de 0,9%, revela a FESAP.

Entre 10 mil a 20 mil assistentes técnicos e técnicos superiores da Administração Pública viram anulado, na folha de vencimento de janeiro, o aumento salarial de 0,9%, aplicado no início do ano a todos os trabalhadores do Estado, devido à subida de escalão do IRS, revelou ao CM o secretário-geral da Frente Sindical da Administração Pública (FESAP), José Abraão. Ao CM, o Ministério das Finanças diz que não irá fazer mais correções às tabelas de retenção depois das retificações realizadas para não penalizar os pensionistas da Segurança Social.

Saiba mais no Correio da Manhã