Encher depósito custa mais de 30 cêntimos por litro do que há um ano

Sete subidas consecutivas para a gasolina e o gasóleo desde o início de 2022.

A gasolina e o gasóleo vão subir na próxima segunda-feira pela sétima semana consecutiva. Contas feitas pelo ‘Negócios’ colocam o litro do gasóleo simples um cêntimo mais caro nos 1,629 euros por litro e o da gasolina 95 dois cêntimos nos 1,780 euros. Comparado com os preços praticados há um ano, o gasóleo está 34 cêntimos mais caro e a gasolina 32. Isto significa que, para encher um depósito de 50 litros num carro a diesel, os automobilistas pagam hoje mais 17 euros do que em fevereiro de 2021. Num carro a gasolina o custo é de mais 16,2 euros.

