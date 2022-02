Tenta matar cunhado com carro em Paredes por descarga de fossa

Arguido despejava fossa sética no jardim do familiar. Discussões duravam há um ano.

Sentado ao volante do carro, esperou calmamente que o cunhado, seu vizinho, saísse de casa. Aproveitou que a vítima estava em cima da mota, à espera da mulher, e acelerou em direção ao homem, que foi abalroado e arrastado vários metros, na tarde de quinta-feira. O reformado, de 69 anos, só parou depois de ter embatido num murro, a cerca de 500 metros do local onde residem, na cidade de Paredes. Ainda tentou fugir, mas acabou detido pela PJ do Porto. Está indiciado por tentativa de homicídio e dano. A vítima sofreu ferimentos graves e foi hospitalizada.

Saiba mais no Correio da Manhã