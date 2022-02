Mais de 12 500 baixas por dia em janeiro devido a variante Ómicron da Covid-19

Gastos 90 milhões de euros. Quadruplicou número de baixas face a janeiro de 2021.

O número de baixas para quem contraiu Covid-19 e por isolamento quadruplicou em janeiro, comparativamente ao mesmo mês de 2021, altura em que foram registados os mais elevados números de mortes e de internamentos por causa da doença. No primeiro mês de 2022, foram entregues na Segurança Social 389 mil pedidos de apoio – à média diária de 12 500 – contra 93 mil um ano antes. Em termos financeiros, as baixas pagas pelo Estado ascenderam em janeiro deste ano a 90 milhões de euros, mais 64 milhões do que em 2021.

