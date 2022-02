PJ detém dois estudantes por violação e roubo em Coimbra

Vítimas, quatro mulheres e um homem, foram abordadas num parque da cidade.

A Polícia Judiciária deteve dois estudantes, de 18 e 20 anos, pela suspeita dos crimes de violação e roubo, a quatro mulheres e um homem em Coimbra.

Os dois homens abordaram as vítimas num parque da cidade de Coimbra, na margem esquerda do rio Mondego, e ,com recurso a uma arma branca, roubaram objetos de valor às vítimas e obrigaram duas delas a atos sexuais.

Os dois detidos ficaram em prisão preventiva.