Homem morre em despiste na Foz do Sousa em Gondomar

Causas são ainda desconhecidas. A GNR está a investigar.

Um homem morreu, esta manhã de domingo, num despiste de carro, na rua das Águas, na Foz do Sousa, em Gondomar.O alerta foi dado às 6h46. No local estão os Bombeiros Voluntários de Valbom e o INEM. Segundo o site da Proteção Civil, no local estão 15 operacionais, apoiados por seis viaturas.As causas do despiste são ainda desconhecidas. A GNR está a investigar.