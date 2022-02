Primo de Ricardo Salgado quer pensão de 30 mil euros de volta

José Manuel Pinheiro do Espírito Santo Silva sofreu um AVC em 2019 e quer levantar o arresto decretado por Carlos Alexandre.

O juiz Ivo Rosa prepara-se para devolver a pensão de 30 mil euros mensais que aufere José Manuel Espírito Santo Silva, bem como a casa de Cascais onde vive o primo de Ricardo Salgado, e que estão arrestadas preventivamente à ordem do processo ‘BES/GES’. Segundo apurou o CM, esta decisão poderá ser tomada já na próxima semana, após serem ouvidas cinco testemunhas, que o magistrado considera necessário para avaliar da situação pessoal e económica do arguido.









Recorde-se que José Manuel Espírito Santo sofreu, em 2019, um AVC, seguido de uma pneumonia, o que, segundo a sua defesa, o deixou meses internado e com “défices cognitivos e motores importantes”, “sem possibilidade de marcha e incapaz de tomar decisões.”

Foi com base naquelas circunstâncias e em alegados vícios processuais que a defesa se opôs à continuação do arresto preventivo dos bens, reclamando o levantamento parcial daquela medida, nomeadamente no que se refere à pensão que se encontra reduzida a três salários mínimos (2115 euros).





De acordo com o entendimento do juiz de instrução Ivo Rosa, o seu colega Carlos Alexandre não teve em consideração os requerimentos apresentados, não tendo tomado posição também sobre a situação pessoal do arguido após o acidente vascular cerebral (AVC). Face a esta consideração, Ivo Rosa considera irregular a manutenção do arresto tal como ele se encontra, por violação do princípio do contraditório.





Recorde-se que esta é a segunda vez, no processo ‘BES/GES’, que Ivo Rosa vai contra um arresto preventivo decretado pelo seu colega Carlos Alexandre. Recentemente, agendou a inquirição da mulher de Ricardo Salgado no intuito de decidir a devolução de 700 mil euros que se encontram depositados numa conta no Deutsche Bank , o que tem a oposição do Ministério Público.



PERFIL

José Manuel Pinheiro do Espírito Santo Silva Nasceu a 2 de maio de 1945 e até à queda do BES era um dos melhores amigos do primo, Ricardo Salgado. Amizade que nasceu na escola primária, no Colégio Manuel Bernardes. Esteve preso em Caxias em consequência da revolução de Abril. Era presidente do Banque Privée Espírito Santo (BPES), em Lausanne, e pediu "desculpa" quando foi ao Parlamento.



PORMENORES

Maria João Avillez

A escritora e jornalista Maria João Avillez foi uma das testemunhas arroladas pela defesa de José Manuel Espírito Santo Silva. Vai testemunhar na próxima semana perante o juiz de instrução, Ivo Rosa.



Arguido em oito crimes

José Manuel Espírito Santo Silva foi acusado de sete crimes de burla qualificada e um de infidelidade no processo ‘BES/GES’. O seu advogado, Rui Patrício, pediu sempre a absolvição do seu cliente.



Condenado pela CMVM

Já este ano, José Manuel Espírito Santo Silva foi condenado numa coima de 500 mil euros e inibição de três anos da gestão bancária, num processo instaurado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).