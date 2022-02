Jovem de 20 anos morre numa colisão a metros de casa

Pedro Lima, de 20 anos, despistou-se e o carro acabou por chocar contra árvore, em Gondomar.

"A vida é injusta", "não há palavras" ou "meu menino, que Deus te aconchegue com o manto dele". São estas algumas das mensagens partilhadas nas redes sociais pelos amigos de Pedro Lima, de 20 anos e conhecido pela alcunha ‘Binex’, que morreu este domingo num despiste, seguido de colisão contra uma árvore, do carro no qual seguia sozinho, na Rua das Águas, na Foz do Sousa, em Gondomar.