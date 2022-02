Homem partilha imagens de sexo com menor “por gozo”

Tribunal da Relação de Faro manda julgá-lo por pornografia de menores.

O vídeo mostra um rapaz, "de tenra idade, face à sua pequena estatura e parco desenvolvimento físico", com menos de 14 anos, em cenas de sexo explícito com uma rapariga, menor de 18. Ao recebê-lo através do Facebook, o homem decidiu reencaminhá-lo para cinco amigos e acabou acusado pelo Ministério Público (MP) de Faro de um crime de pornografia de menores.