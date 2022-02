Homem mata amante grávida com golpe de 'mata leão' para não assumir a paternidade

Um técnico de informática é acusado de matar a amante grávida com um golpe de 'mata leão' para não assumir a paternidade, em

Rondônia, no Brasil.

Gabriel Masioli, de 28 anos, é casado mas mantinha há 10 meses um relacionamento extraconjugal com a vítima, Antonieli Martins.

"Algumas pessoas da empresa sabiam do nosso caso", relatou ao investigador do caso, citado pelo G1.

Num encontro entre os dois, Gabriel acabou por descobrir a gravidez da amante. "Ela pegou uma caixinha no guarda-roupas e dentro havia uma roupa de bebé e um teste de gravidez com resultado positivo".O agressor disse ter ficado em choque e quando Antonieli lhe perguntou se ia assumir o bebé ele pediu-lhe tempo para contar à família e à esposa. Segundo Gabriel, ele e Antonieli ficaram deitados em "conchinha" na cama após essa conversa e foi aí que teria tido uma crise [de ansiedade] e começou matar a vítima.Após ter matado a amante, Gabriel disse que se sentou no chão a chorar. Ao perceber que a vítima ainda estaria a respirar foi até à cozinha buscar uma faca e enfiou-a no pescoço da vítima.O técnico de informática assumiu ainda que, depois do crime, desfez-se da faca, do telemóvel e da caixa com o teste de gravidez que atirou para o rio da cidade.