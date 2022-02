Trabalhador morre soterrado por vigas de ferro em Sintra

Acidente ocorreu pelas 15h20, num estaleiro de construção civil na Avenida Nossa Senhora da Esperança, em Fontanelas.

Um homem de 38 anos morreu, na tarde desta segunda-feira, em Fontanelas, Sintra, após ter sido soterrado por inúmeras vigas de ferro. Os primeiros dados indicavam que o homem estava ferido com gravidade, mas o óbito acabou por ser declarado às 16h10.

No local estão os bombeiros de Colares e a GNR, aguardando-se ainda pela presença da Autoridade para as Condições de Trabalho para a investigação das causas do acidente mortal.

No local estão a Viatura Médica de Santa Maria e uma equipa de psicólogos do INEM.