Homem detido em Leiria suspeito de tráfico de droga

Um homem de 46 anos foi esta segunda-feira detido pela PSP suspeito do crime de tráfico de droga em Leiria, anunciou esta força de segurança que apreendeu estupefacientes.

Em comunicado, a PSP explica que "foi efetuada busca à residência do visado", tendo sido apreendidos dois quilogramas de liamba, 113 doses de MDMA e 20 doses de cocaína.

"Além do estupefaciente, foram apreendidos diversos objetos utilizados pelo suspeito no cultivo e produção da droga, os quais tinha em funcionamento em local especificamente criado para o efeito, na cave da sua residência", adianta um comunicado do Comando Distrital de Leiria da PSP.

Segundo a PSP, o suspeito vai ser presente na terça-feira a primeiro interrogatório judicial para a eventual aplicação de medidas de coação.