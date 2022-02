Jornalista confunde morte de capitão do FC Porto na década de 60 com o “muito jovem” Rolando Fonseca

José Rolando Andrade Gonçalves morreu este domingo aos 77 anos. Um vídeo de um jornalista da SIC Notícias a anunciar a morte do jogador está a correr o Twitter.O pivot referiu que Rolando Fonseca, atual jogador do Braga, de 36 anos, teria morrido confundindo com o capitão do FC Porto na década 60.