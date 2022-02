Batota de José Silvano e Emília Cerqueira no Parlamento sem castigo

Silvano disse que a sua palavra "saiu honrada" e sugeriu "motivações políticas" no processo.

O secretário-geral do PSD José Silvano e a deputada social-democrata Emília Cerqueira foram ontem absolvidos dos crimes de falsidade informática de que estavam acusados no chamado processo das presenças-fantasma no Parlamento, segundo o acórdão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Silvano disse que a sua palavra "saiu honrada" e sugeriu "motivações políticas" no processo, considerando que "foi vítima de um julgamento na praça pública".