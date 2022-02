Esquerda afasta Chega da mesa do Parlamento

Com maioria absoluta, o PS deverá juntar os seus votos ao PCP, BE e PAN e chumbar Diogo Pacheco de Amorim para vice-presidente.

A esquerda prepara-se para chumbar Diogo Pacheco de Amorim, o nome indicado pelo Chega, para vice-presidente da Assembleia da República (AR). Depois de PCP, Bloco e PAN terem anunciado o voto contra, a ainda líder da bancada do PS, Ana Catarina Mendes, quebrou o gelo, no programa ‘Princípio da Incerteza’ da CNN Portugal: "A mim choca-me que um partido com as ideias do Chega possa chegar a uma representação de vice-presidente da AR.