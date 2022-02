“Pandemia teve o mesmo efeito do 11 de setembro”: Depressões e ataques de pânico dispararam em Portugal

Um dos efeitos mais devastadores desta crise pandémica é o facto de nos ter retirado a sensação de controlo.

Os efeitos da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos portugueses são comparáveis aos do 11 de Setembro, diz a psicóloga Catarina Graça. "Há marcas que ficaram, depois do atentado, e que nos vão definir para sempre, e acho que o mesmo se vai passar com esta doença", diz a especialista, que, na sua prática na Clínica da Mente, revela que tem assistido a um número crescente de casos de depressão e ansiedade entre os pacientes.