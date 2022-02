Bruno de Carvalho acusa TVI de manipular imagens do ‘Big Brother Famosos’

Ex-presidente do Sporting é acusado por alguns colegas de ser "manipulador" na relação com Liliana Almeida.

Bruno de Carvalho voltou a ser o grande protagonista da gala do ‘Big Brother Famosos’ (TVI). No domingo passado, o ex-presidente do Sporting, que é acusado por alguns colegas de ser "manipulador", viu algumas imagens da sua relação com Liliana Almeida, selecionadas pela produção.

Quando confrontado com as suas atitudes, Bruno acusou a estação de Queluz de Baixo de manipulação.