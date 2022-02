Uso prolongado de paracetamol aumenta risco de ataque cardíaco e derrame

Medicamento foi associado ao aumento da pressão alterial em pessoas hipertensas, segundo estudo escocês.

As pessoas hipertensas que tomam paracetamol sob prescrição podem estar a aumentar o risco de ataque cardíaco e derrame, de acordo com um estudo realizado pelos investigadores da Universidade de Edimburgo.

O uso do analgésico a curto prazo para dores de cabeça e febres é seguro, mas a pesquisa refere que a toma do medicamento por muitos meses deve ser pensada em termos de riscos e beneficios para os pacientes.

O estudo acompanhou 110 voluntários, dois terços dos quais medicados para a pressão alta ou hipertensão. Os voluntários

Os resultados demonstraram que o uso do analgésico aumentou a pressão arterial,