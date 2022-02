44 mortos e 30 757 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Há menos 141 pessoas internadas em enfermaria.

Portugal registou 30 757 novos casos de Covid-19 e 44 mortos nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado esta terça-feira pela DGS.



O número de doentes internados desceu para 2 419, menos 141 do que os registados esta segunda-feira. O número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos desceu para 171, menos 7 do que ontem.





A região Norte foi onde se registaram mais casos, 10 725, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 8 935 infetados, o Centro com mais 6 710 casos, o Algarve com mais 1 176 e o Alentejo com mais 1 547. A Madeira e os Açores registaram mais 512 e 1 152 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, respetivamente.



O número de mortos disparou na região Norte com mais 14 mortos, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 12, depois o Centro com mais 9, o Algarve com mais 6 e o Alentejo com mais um. Na Madeira há ainda a registar dois mortos.



O número de casos ativos situa-se agora nos 599 997, menos 8 150 do que os registados esta segunda-feira.