Oito viaturas apreendidas em megaoperação de prevenção de corridas ilegais em Santa Maria da Feira

GNR fiscalizou cerca de 500 condutores.

A GNR da Feira apreendeu oito viaturas na sequência de uma megaoperação de fiscalização rodoviária, no passado dia cinco de fevereiro, em São João de Ver, na Feira.Foi, ainda, detido um homem por conduzir alcoolizado. Os carros foram apreendidos, por terem as características alteradas, no âmbito de uma operação de prevenção de corridas ilegais e manobras perigosas.Foram fiscalizados cerca de 500 condutores. A via de ligação entre Rio Meão e o Europarque, na zona de S. João de Ver, é conhecida por ser procurada pelos amantes das corridas ilegais e manobras perigosas.Foram ainda elaborados 26 autos de contraordenação ao Código da Estrada e legislação complementar.