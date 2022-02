Navio encalhado não vai causar falhas de combustível nos Açores

Embarcação encalhou esta madrugada, poucos minutos após ter saído do Porto da Praia da Graciosa.

O acidente que ocorreu com o navio-tanque "São Jorge", que encalhou esta madrugada na Graciosa, Açores, não vai originar "nenhuma falha de combustíveis" na região, garantiu esta terça-feira à agência Lusa fonte da Transinsular.

"Não vai haver nenhuma falha porque o abastecimento que estava a ser feito era para reservas", disse a mesma fonte da Transinsular, proprietária do navio "São Jorge".

O navio encalhou esta madrugada, poucos minutos após ter saído do Porto da Praia da Graciosa, tendo embatido com o casco, o que levou à imobilização da embarcação que deveria ter atracado, esta terça-feira de manhã, em São Roque do Pico.

Este navio faz o abastecimento de combustíveis às ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e Flores.

A Transinsular, armador português de transporte marítimo de cargas, já tinha informado, em comunicado, que a "carga transportada [combustíveis], não sofreu qualquer dano e está estável".

O armador adiantou ainda que "estão a ser monitorizadas, em permanência, as condições do navio para se proceder à sua recuperação o mais brevemente possível".

"Uma equipa de peritos em engenharia naval e de mergulhadores está já a avaliar as condições de estabilidade do navio, no sentido de se perceber em que condições poderá ser feito o seu reboque", lia-se no comunicado enviado ao início da tarde, dando nota que o acidente ocorreu "cerca das 00h34" locais (01h34 de Lisboa) desta terça-feira, "poucos minutos depois de sair do Porto da Praia da Graciosa".

A Transinsular garantiu ainda que "não se registaram danos pessoais entre a tripulação".

"Sete elementos desembarcaram do navio e cinco permanecem a bordo para acompanhar e gerir os trabalhos", detalhou a Transinsular, acrescentando que "está já a ser tratada uma alternativa que garanta a reposição do normal abastecimento de combustíveis na Região Autónoma dos Açores".

Ainda de acordo com a Transinsular, a resolução da situação "está a ser articulada com todas as autoridades competentes que já mobilizaram para o local os meios necessários".

Numa nota enviada esta manhã, a Portos dos Açores explicou que o acidente provocou "extensos danos nos propulsores e costado do navio", que levaram à "entrada de água na casa das máquinas", situação que "foi contida, por selagem".

Foram ainda "selados todos os tanques de combustível, contendo gasóleo e gasolina, garantindo-se preventivamente o perigo de acidente ambiental, junto à costa", adiantou a Portos dos Açores, que ativou internamente o Plano de Segurança.

Fora da zona portuária, encontram-se as Capitanias dos Portos de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória a coordenar a situação.