Jorge Mendes impõe Vinícius ao Benfica

Agente revela que avançado foi para a Luz em 2019 apesar de existir “gente que não está convencida”.

Carlos Vinícius só foi para o Benfica devido à boa relação do seu agente, Jorge Mendes, com o clube da Luz. Pelo menos é isso que o próprio empresário reivindica em várias escutas do Processo ‘Cartão Vermelho’, em que refere que o negócio só se concretizou por causa da sua intervenção.

A 17 de julho de 2019, três dias antes de o avançado ser oficializado pelo Benfica, Mendes liga a Carlo Ancelotti, então treinador do Nápoles, a queixar-se dos entraves colocados pelo clube italiano à transação.