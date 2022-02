Homem detido por queimar com cigarros, agredir e ameaçar de morte a ex-namorada

Um homem de 30 anos foi detido pela GNR, esta segunda-feira, pelo crime de violência doméstica em Leiria.

O suspeito agredia a ex-namorada de 26 anos com recurso a murros e objetos e chegou mesmo a queimá-la com cigarros.

Após fazer a denúncia, a vítima fugiu de casa com a filha menor de ambos, por temer pela sua segurança após ter sido ameaçada de morte várias vezes.O agressor foi detido e permaneceu na cela das instalações da Guarda, tendo sido presente esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria. Foram-lhe aplicadas as medidas de coação de afastamento e proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio.