Concorrente do ‘Hell’s kitchen’ denuncia assédio por colega do programa

Pedro foi acusado de enviar mensagens às colegas com convites de cariz sexual.

Viktoriia, uma das concorrentes do programa ‘Hell’s Kitchen’, da SIC, denunciou que foi assediada por um colega do programa. "Pedro, não é só seres bonito para as câmaras. (...) Em vez de andares a mandar mensagens para as ‘gajas’ a convidá-las para ‘pinar’, convida-as para estudar", disse, durante um confronto que foi transmitido no episódio do passado domingo.