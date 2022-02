Governo só corrigiu as pensões públicas

Novos valores só serão aplicados aos pagamentos da Segurança Social a 8 de março.

As pensões pagas esta terça-feira pela Segurança Social ainda não refletem as novas tabelas de IRS corrigidas, para evitar que a subida de escalão pelos aumentos do Governo acabe por dar aos reformados uma prestação inferior àquela que já tinham. Só as pensões públicas, pagas no próximo dia 18, é que terão em conta as novas tabelas de retenção na fonte, garantindo assim aumentos reais das pensões, explicou ao CM fonte do Ministério da Segurança Social.